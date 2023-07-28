Корсун (Иващенко) Марфа Федоровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иващенко Федор Иванович
Мать: ?
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Бракосочетание
13.02.1883
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 159 /.
Рождение ребёнка
17.10.1883
Дочь: Елена Евфимовна
Отец ребёнка: Корсун Евфимий Семионович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 61 /
Рождение ребёнка
20.09.1886
Отец ребёнка: Корсун Евфимий Семионович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Евдокия Евфимовна
Отец ребёнка: Корсун Евфимий Семионович
Смерть
Неизвестно