Корсун Михаил Евфимович
Место рождения
Дата рождения20.09.1886
Дата смерти04.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1886
Отец: Корсун Евфимий Семионович
Мать: Корсун Марфа Федоровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Крещение
20.09.1886
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 149 /. | Godparents:Жители сл.Кривая Лука : солдат Яков Федорович Иващенко и крестьянина Ивана Петровича Дьяченко - Ма... Показать все
Похороны
04.02.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
Смерть
04.02.1888
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.