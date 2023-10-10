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Корсун Михаил Евфимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

20.09.1886

Дата смерти

04.02.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1886

Отец: Корсун Евфимий Семионович

Мать: Корсун Марфа Федоровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Крещение
20.09.1886
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 149 /. | Godparents:Жители сл.Кривая Лука : солдат Яков Федорович Иващенко и крестьянина Ивана Петровича Дьяченко - Ма... Показать все
Похороны
04.02.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
Смерть
04.02.1888
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 11 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
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