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(Корсунова) Евдокия Евфимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

09.09.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Корсун Евфимий Семионович

Мать: Корсун Марфа Федоровна

Смерть
09.09.1892
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 209 /.
Похороны
12.09.1892
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.
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