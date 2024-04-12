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Корсун Евфимий Семионович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

05.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Корсунов Семион Наумович

Мать: ?

Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Корсун Марфа Федоровна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 159 /.
Рождение ребёнка
17.10.1883

Дочь: Елена Евфимовна

Мать ребёнка: Корсун Марфа Федоровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 61 /
Рождение ребёнка
20.09.1886

Сын: Корсун Михаил Евфимович

Мать ребёнка: Корсун Марфа Федоровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Евдокия Евфимовна

Мать ребёнка: Корсун Марфа Федоровна

Смерть
05.07.1892
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 42 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.
Похороны
07.07.1892
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1892г./ зап.№ 42 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.
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