Корсун Евфимий Семионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти05.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: Корсунов Семион Наумович
Мать: ?
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Корсун Марфа Федоровна
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 159 /.
Рождение ребёнка
17.10.1883
Дочь: Елена Евфимовна
Мать ребёнка: Корсун Марфа Федоровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 61 /
Рождение ребёнка
20.09.1886
Мать ребёнка: Корсун Марфа Федоровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 149 /, м/к-1886г./ зап.№ 48 /
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Евдокия Евфимовна
Мать ребёнка: Корсун Марфа Федоровна
Смерть
05.07.1892
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 42 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.
Похороны
07.07.1892
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1892г./ зап.№ 42 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.