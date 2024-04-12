Иващенко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иващенко-Мл. Иван Васильевич
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иващенко Александр Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Корсун Марфа Федоровна
Мать ребёнка: ?
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ткаченко Агафия Федоровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно