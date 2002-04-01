Мельникова (Лубкова) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти?.04.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Мельникова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мельников Петр Антонович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Мельников Евгений Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2002
Москва, город федерального значения Москва