Мельникова (Лубкова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Лубкова) Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лубков Федор Сергеевич

Мать: Лубкова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Мельникова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мельников Петр Антонович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Мельников Евгений Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Петр Антонович

Смерть
?.04.2002
Москва, город федерального значения Москва
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