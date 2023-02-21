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Мельников Евгений Петрович
Мельников Евгений Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Мельников Петр Антонович
1922 г.р.
Мать
Мельникова (Лубкова) Любовь Федоровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Мельников Петр Антонович
Мать:
Мельникова Любовь Федоровна
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