Мельников Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Мельникова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Мельникова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Мельников Евгений Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972