Мельников Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Мельникова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Мельникова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Мельников Евгений Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Любовь Федоровна

Смерть
1972
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