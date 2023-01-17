Лубкова (Грыжина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубкова (Грыжина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Ворыпаево, Подольск, Московская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Грыжин Михаил Иванович

Мать: Грыжина Наталья Петровна

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лубков Николай Иванович

Отец ребёнка: Лубков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лубков Иван Федорович

Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бородина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мельникова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лубков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубкова Девочка - инвалид

Отец ребёнка: Лубков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубков Федор Сергеевич

Смерть
1965
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