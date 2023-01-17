Лубкова (Грыжина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Грыжин Михаил Иванович
Мать: Грыжина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лубков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бородина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мельникова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Лубков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубкова Девочка - инвалид
Отец ребёнка: Лубков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965