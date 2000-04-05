Лубков Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубков Федор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лубков Иван Федорович

Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бородина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мельникова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лубков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубкова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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