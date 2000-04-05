Лубков Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бородина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мельникова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно