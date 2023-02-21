Лубков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна
Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубкова Девочка - инвалид
Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна
Смерть
1916
Погиб в 1 мировую войну