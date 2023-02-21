Лубков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.

Сын: Лубков Николай Иванович

Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубкова Девочка - инвалид

Мать ребёнка: Лубкова Екатерина Михайловна

Смерть
1916
Погиб в 1 мировую войну
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