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Брызгалов Гавриил Яковлевич

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Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

24.05.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Брызгалов Яков Васильевич

Мать: не указана

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1838 ст.

Жена: Брызгалова Матрёна Алексеевна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Щеголинова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Брызгалова Матрёна Алексеевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1869 ст.

Сын: Брызгалов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Брызгалова Хиония Фёдоровна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Брызгалов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брызгалова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Хиония Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Мать ребёнка: Брызгалова Матрёна Алексеевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.05.1871 ст.
Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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