Брызгалов Гавриил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти24.05.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Брызгалов Яков Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1838 ст.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Щеголинова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Брызгалова Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.02.1869 ст.
Сын: Брызгалов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Брызгалова Хиония Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Брызгалов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брызгалова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович
Мать ребёнка: Брызгалова Матрёна Алексеевна
Смерть
24.05.1871 ст.