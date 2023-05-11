Щеголинова (Брызгалова) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
24.01.1872 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1872
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1873 ст.
Дочь: Щеголинова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.
Сын: Щеголинов Филадельф Васильевич
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Щеголина Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.
Дочь: Щеголинова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1893 ст.
Сын: Щеголинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1897 ст.
Сын: Щеголин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно