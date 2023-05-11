Щеголинова (Брызгалова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголинова (Брызгалова) Александра Гавриловна

Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Брызгалов Гавриил Яковлевич

Мать: Брызгалова Матрёна Алексеевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1872 ст.

Муж: Щеголинов Василий Иванович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1872

Сын: Щеголин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1873 ст.

Дочь: Щеголинова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.

Сын: Щеголинов Филадельф Васильевич

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Щеголина Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.

Дочь: Щеголинова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1893 ст.

Сын: Щеголинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1897 ст.

Сын: Щеголин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щеголинов Василий Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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