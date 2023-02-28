Брызгалов Ксенофонт Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

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Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брызгалов Гавриил Яковлевич

Мать: Брызгалова Матрёна Алексеевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1866

Жена: Брызгалова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Сын: Брызгалов Александр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1873 ст.

Сын: Брызгалов Евлампий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Брызгалов Семён Ксенофонтович

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамыкина Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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