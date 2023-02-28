Брызгалов Ксенофонт Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Сын: Брызгалов Александр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1873 ст.
Сын: Брызгалов Евлампий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Брызгалов Семён Ксенофонтович
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамыкина Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно