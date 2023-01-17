Брызгалов Семён Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрызгалов Семён Ксенофонтович

Брызгалов Семён Ксенофонтович

avatar

Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Мать: Брызгалова Татьяна Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.04.1901 ст.

Жена: Брызгалова Анна Ефремовна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.

Дочь: Брызгалова Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.

Сын: Брызгалов Филадельф Семёнович

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1918 ст.

Сын: Брызгалов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брызгалова Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close