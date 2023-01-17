Брызгалов Семён Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
23.04.1901 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.
Дочь: Брызгалова Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.
Сын: Брызгалов Филадельф Семёнович
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
19.09.1918 ст.
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брызгалова Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Ефремовна
Смерть
Неизвестно