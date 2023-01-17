Брызгалова (Грачёва) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти21.01.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Сын: Брызгалов Александр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович
Рождение ребёнка
03.10.1873 ст.
Сын: Брызгалов Евлампий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Брызгалов Семён Ксенофонтович
Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамыкина Анна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович
Смерть
21.01.1913 ст.