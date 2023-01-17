Брызгалова (Грачёва) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Грачёва) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Половоз, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

21.01.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Половоз, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1866

Муж: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Сын: Брызгалов Александр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1873 ст.

Сын: Брызгалов Евлампий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Брызгалов Семён Ксенофонтович

Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамыкина Анна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Брызгалов Ксенофонт Гаврилович

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.01.1913 ст.
Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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