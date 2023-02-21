Брызгалова Хиония Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Хиония Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

14.11.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1869 ст.

Сын: Брызгалов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Брызгалов Гавриил Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Гавриил Яковлевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
14.11.1899
Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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