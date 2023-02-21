Брызгалова Хиония Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти14.11.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1869 ст.
Сын: Брызгалов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Брызгалов Гавриил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
14.11.1899