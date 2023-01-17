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Фекла Никифорова

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Место рождения

Сотино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: ?Никифор Афанасьев

Мать: Аксинья Иванова

Сотино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Космин

ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Максимов

Отец ребёнка: Максим Космин

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Максим Космин

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Космин

Смерть
Неизвестно
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