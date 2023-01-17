Фекла Никифорова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: ?Никифор Афанасьев
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Космин
ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Максимов
Отец ребёнка: Максим Космин
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Максим Космин
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Космин
Смерть
Неизвестно