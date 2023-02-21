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Максим Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Косма Пахомов

Мать: Стефанида Кириллова

ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Фекла Никифорова

ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Максимов

Мать ребёнка: Фекла Никифорова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Фекла Никифорова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Никифорова

Смерть
1795
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
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