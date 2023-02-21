Максим Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Косма Пахомов
Мать: Стефанида Кириллова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Фекла Никифорова
ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Максимов
Мать ребёнка: Фекла Никифорова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Фекла Никифорова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Никифорова
Смерть
1795
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка