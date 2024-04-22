село Лазавка, село Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Лазавка

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земельного участка из имения полковницы Варвары Ипполитовны Лизогуб, вдовы кандидата университета Александры Ипполитовны Лазаревой, капитанши Любови Ипполит Показать все
Дело об отграничении надельной земли крестьянского общества д. Лазавка Судбищенской вол. Новосильского у. от смежных владений. 1916–1917 гг. // Гос. архив Тульской област Показать все
Тетрадь вычислений землемера Зотова по делу об отграничении земли крестьянского общества с-ца Лазавка Судбищенской вол. Новосильского у. от смежных владений. Части: 1,2, Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1968Лазавка, с. вл. и каз.при рч. Лазавке.4150141531567Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Лазавки42Иппол. Петр. Петровский3147468

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Дарищенская волость
531. Лазовка, село бывшее владельческое, при речке Лазовке, дворов 104, жителей 645, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
291187Лазавкасело52°53'с.ш.37°39'в.д.N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Никитинское сельское поселение
54639409106с Лазавкасело
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