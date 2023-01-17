Стефанида Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Кириллова

Стефанида Кириллова

avatar

Место рождения

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Гончаров Кирилл Игнатов

Мать: не указана

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1738

Сын: Максим Космин

Отец ребёнка: Косма Пахомов

ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1740

Сын: Пантелей Космин

Отец ребёнка: Косма Пахомов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ларион Космин

Отец ребёнка: Косма Пахомов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Наталья Космина

Отец ребёнка: Косма Пахомов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1757

Сын: Федор Космин

Отец ребёнка: Косма Пахомов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Космина

Отец ребёнка: Косма Пахомов

ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косма Пахомов

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Смерть
1764
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close