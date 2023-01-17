Стефанида Кириллова
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Гончаров Кирилл Игнатов
Мать: не указана
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1738
Сын: Максим Космин
Отец ребёнка: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пантелей Космин
Отец ребёнка: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ларион Космин
Отец ребёнка: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Наталья Космина
Отец ребёнка: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1757
Сын: Федор Космин
Отец ребёнка: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Космина
Отец ребёнка: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Смерть
1764
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка