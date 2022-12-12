Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Максим Космин
Мать: Фекла Никифорова
ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Данилова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1799
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Данилова
ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Данилова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
1800
ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки