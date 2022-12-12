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Иван Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Максим Космин

Мать: Фекла Никифорова

ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Данилова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1799

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Данилова

ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Данилова

ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
1800
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 372, о. 1, д. 10 Ефремовский уезд 1811 РС с. Лазавки
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