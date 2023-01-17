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Екатерина Данилова

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Место рождения

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Данила Денисов

Мать: Аграфена Семенова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1799

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимов

ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
Неизвестно
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