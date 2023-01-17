Екатерина Данилова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Данила Денисов
Мать: Аграфена Семенова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1799
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимов
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
Неизвестно