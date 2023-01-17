Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1799
Отец: Иван Максимов
Мать: Екатерина Данилова
ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Макарова Анисья Николаева
Мать ребёнка: Параскева Фионова
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фионова
ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Смерть
1848
ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых