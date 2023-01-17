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Николай Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иван Максимов

Мать: Екатерина Данилова

ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Макарова Анисья Николаева

Мать ребёнка: Параскева Фионова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фионова

ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
Смерть
1848
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 9 Ефремовский уезд 1850 с.Лазавка пом. Козловых
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