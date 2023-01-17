Аксинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Стефанида Никифорова
Отец ребёнка: ?Никифор Афанасьев
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Фекла Никифорова
Отец ребёнка: ?Никифор Афанасьев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фекла Никифорова
Отец ребёнка: ?Никифор Афанасьев
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?Никифор Афанасьев
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Смерть
1769
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.