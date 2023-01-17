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Аксинья Иванова

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Место рождения

Юдинки, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Стефанида Никифорова

Отец ребёнка: ?Никифор Афанасьев

Сотино, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: ?Никифор Афанасьев

Сотино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: ?Никифор Афанасьев

Сотино, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?Никифор Афанасьев

ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Смерть
1769
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
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