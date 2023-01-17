?Никифор Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Стефанида Никифорова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Фекла Никифорова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фекла Никифорова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Смерть
1782
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.