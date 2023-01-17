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?Никифор Афанасьев

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Место рождения

Сотино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Сотино, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Стефанида Никифорова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сотино, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Фекла Никифорова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сотино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фекла Никифорова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сотино, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
Смерть
1782
Сотино, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексинский уезд Сотино 1782 г.
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