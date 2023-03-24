Коковин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коковин Пётр Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковин Иван Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковин Пантелеймон Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковин Яков Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана