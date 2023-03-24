Коковин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоковин Никита

Коковин Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Коковин Пётр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковин Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковин Пантелеймон Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковин Василий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковин Яков Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковин Михаил Никитин

Мать ребёнка: не указана

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