Коковин Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковин Никита
Рождение ребёнка
22.06.1866 ст.
Дочь: Агрипена Васильевна
Мать ребёнка: Коковина Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Коковина Татьяна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коковина Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно