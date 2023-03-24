Коковин Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковин Василий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1866 ст.

Дочь: Агрипена Васильевна

Мать ребёнка: Коковина Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Коковина Татьяна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковина Татьяна Егорова

Смерть
Неизвестно
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