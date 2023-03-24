Коковина Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1866 ст.
Дочь: Агрипена Васильевна
Отец ребёнка: Коковин Василий Никитин
Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Коковин Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно