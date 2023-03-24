Коковина Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковина Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1866 ст.

Дочь: Агрипена Васильевна

Отец ребёнка: Коковин Василий Никитин

Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Коковин Василий Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковин Василий Никитин

Смерть
Неизвестно
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