Коковин Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковин Никита
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Макарова Иустина Михайлова
Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова
Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.
Сын: Коковин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова
Рождение ребёнка
01.11.1865 ст.
Сын: Коковин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова
Рождение ребёнка
18.05.1868 ст.
Сын: Коковин Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коковин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно