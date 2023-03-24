Коковин Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковин Михаил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Макарова Иустина Михайлова

Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова

Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.

Сын: Коковин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова

Рождение ребёнка
01.11.1865 ст.

Сын: Коковин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова

Рождение ребёнка
18.05.1868 ст.

Сын: Коковин Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коковин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Коковина Пелагия Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковина Пелагия Кирилова

Смерть
Неизвестно
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