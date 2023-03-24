Макарова (Коковина) Иустина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Коковина) Иустина Михайлова

Макарова (Коковина) Иустина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Коковин Михаил Никитин

Мать: Коковина Пелагия Кирилова

Бракосочетание
05.11.1869 ст.

Муж: Макаров Степан Андреев

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-C53M?i=135&wc=W6DP-GC8%3A149364701%2C149884201%2C150689101%2C150709501&cc=1807365
Рождение ребёнка
24.11.1870 ст.

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Макаров Степан Андреев

Рождение ребёнка
07.05.1887 ст.

Сын: Макаров Иван Степанович

Отец ребёнка: Макаров Степан Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Макаров Степан Андреев

Смерть
Неизвестно