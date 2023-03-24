Макарова (Коковина) Иустина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Коковин Михаил Никитин
Бракосочетание
05.11.1869 ст.
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-C53M?i=135&wc=W6DP-GC8%3A149364701%2C149884201%2C150689101%2C150709501&cc=1807365
Рождение ребёнка
24.11.1870 ст.
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Макаров Степан Андреев
Рождение ребёнка
07.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Макаров Степан Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Степан Андреев
Смерть
Неизвестно