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Коковина Пелагия Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Макарова Иустина Михайлова

Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин

Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.

Сын: Коковин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин

Рождение ребёнка
01.11.1865 ст.

Сын: Коковин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин

Рождение ребёнка
18.05.1868 ст.

Сын: Коковин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коковин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковин Михаил Никитин

Смерть
Неизвестно
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