Коковина Пелагия Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирил
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Макарова Иустина Михайлова
Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин
Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.
Сын: Коковин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин
Рождение ребёнка
01.11.1865 ст.
Сын: Коковин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин
Рождение ребёнка
18.05.1868 ст.
Сын: Коковин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коковин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коковин Михаил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно