Коковин Яков Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковин Яков Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1868 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Коковина Анисья Данилова

Рождение ребёнка
25.11.1965 ст.

Сын: Коковин Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Коковина Анисья Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковина Анисья Данилова

Смерть
Неизвестно
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