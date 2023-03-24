Коковин Яков Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковин Никита
Рождение ребёнка
09.04.1868 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Коковина Анисья Данилова
Рождение ребёнка
25.11.1965 ст.
Мать ребёнка: Коковина Анисья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коковина Анисья Данилова
Смерть
Неизвестно