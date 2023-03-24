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Коковин Пётр Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Коковин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Коковин Козьма Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
17.10.1866 ст.

Жена: Коковина Ксения Иванова

Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-C2JF?i=357&wc=W6DP-GC8%3A149364701%2C149884201%2C150689101%2C150709501&cc=1807365
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Коковина Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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