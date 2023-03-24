Коковин Пантелеймон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Дочь: Евдокия Пантелеймонова
Мать ребёнка: Коковина Офимья Ефимова
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.
Дочь: Марфа Пантелеймонова
Мать ребёнка: Коковина Офимья Ефимова
Рождение ребёнка
21.11.1867 ст.
Дочь: Екатерина Пантелеймонова
Мать ребёнка: Коковина Офимья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коковина Офимья Ефимова
Смерть
Неизвестно