Немойисай Максим Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: НеМойИсай
Мать: не указана
МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий - рождение ИВ-1738 Максим 26=1712 ИВ-1739 Максим Исаев 26=1713 ИВ-1740 Максим Исаев 28=1712 МК-1740 12.04.1740 Деревни Речек у ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1736
Сын: Дементий Максимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий ИВ-1738 Доментий 2=1736 ИВ-1739 Доментий 2=1737 ИВ-1741 Доментий 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Доментий 8=1736 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Параскева Максимова
Мать ребёнка: Мария Петрова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 5=1739 ИВ-1746 отсутствует лист 102 ИВ-1747 Параскева 10=1737 ИВ-1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔Параске... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1740
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
ИВ-1740 Василия нет (ещё не родился?) *** МК-1740 12.04.1740 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева сын Василий ИВ-1741 Василий 1=1740 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий 4=1740 МК-1744 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1744
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
МК-1744 02.06.1744 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева сын Иоанн ИВ-1745 --- ИВ-1747 Иван 3=1744 ИВ-1748 Иоанн 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 5=1745 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 6=1746 ИВ-1753 Ив... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1747
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Мария Петрова
МК-1747 24.01.1747 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева дочь Ксения ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ксении нет (где она?)
Рождение ребёнка
20.07.1748
Сын: Илья Максимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
МК-1748 20.07.1748 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева сын Илия ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752,1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет, 1756 Ильи нет (где он?)
Рождение ребёнка
17.02.1755
Сын: Фёдор Максимов
Мать ребёнка: Мария Петрова
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ МК-1755 17.02.1755 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева сын Феодор ИВ-1756 Фёдор 1=1755
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно