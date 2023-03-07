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Иван Максимов

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Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.06.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1744

Отец: Немойисай Максим Исаев

Мать: Мария Петрова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 02.06.1744 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева сын Иоанн ИВ-1745 --- ИВ-1747 Иван 3=1744 ИВ-1748 Иоанн 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 5=1745 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 6=1746 ИВ-1753 Ив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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