Иван Максимов
Место рождения
Дата рождения02.06.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1744
Отец: Немойисай Максим Исаев
Мать: Мария Петрова
МК-1744 02.06.1744 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева сын Иоанн ИВ-1745 --- ИВ-1747 Иван 3=1744 ИВ-1748 Иоанн 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 5=1745 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 6=1746 ИВ-1753 Ив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно