Параскева Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Немойисай Максим Исаев

Мать: Мария Петрова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 5=1739 ИВ-1746 отсутствует лист 102 ИВ-1747 Параскева 10=1737 ИВ-1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔Параске... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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