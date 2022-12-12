Параскева Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Немойисай Максим Исаев
Мать: Мария Петрова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 5=1739 ИВ-1746 отсутствует лист 102 ИВ-1747 Параскева 10=1737 ИВ-1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔Параске... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно