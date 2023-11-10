Дементий Максимов
Место рождения
Дата рождения07.08.1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1736
Отец: Немойисай Максим Исаев
Мать: Мария Петрова
МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий ИВ-1738 Доментий 2 ИВ-1739 Доментий 2 ИВ-1741 Доментий 5 ИВ-1742 Доментий 6 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Доментий 8 ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно