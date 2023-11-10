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Дементий Максимов

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.08.1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1736

Отец: Немойисай Максим Исаев

Мать: Мария Петрова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий ИВ-1738 Доментий 2 ИВ-1739 Доментий 2 ИВ-1741 Доментий 5 ИВ-1742 Доментий 6 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Доментий 8 ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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