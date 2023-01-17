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Ксения Максимова

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Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.01.1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1747

Отец: Немойисай Максим Исаев

Мать: Мария Петрова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 24.01.1747 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева дочь Ксения ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ксении нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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