Ксения Максимова
Место рождения
Дата рождения24.01.1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1747
Отец: Немойисай Максим Исаев
Мать: Мария Петрова
МК-1747 24.01.1747 Деревни Речек у крестьянина Максима Исаева дочь Ксения ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ксении нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно