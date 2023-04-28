Чевалков Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1906 ст.
Дата смерти06.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906 ст.
Образование
1917
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Закончил начальную школу в селе Мыюта Шебалинского аймака в 1917 году
Образование
С ?.08.1924 по ?.05.1928
Москва, город федерального значения Москва
Обучался на совпарт работника в КУТВ (Коммунистическом универ-ситете трудящихся Востока им. И.В. Сталина)
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чевалкова Агния Михайловна
Усть-Улаган, Улаганский район, Республика Алтай
Образование
С 1941 по 1947
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Обучался заочно в Бийском государственном учительском институте по специальности русский язык и литература
Призыв на военную службу
12.02.1942
Отправлен Шебалинским ОРВК в распоряжение
Военная служба
С ?.02.1942 по ?.10.1942
Рядовой 605 стрелкового полка, батарея 76 миллиметровых пушек, 232 сд
Ранение
Около ?.07.1942
Легко ранен и контужен
Военная служба
С ?.10.1942 по ?.12.1943
Старшина отделения 310 полевого автохлебозавода 21 горно-кавалерийской дивизии
Военная служба
С ?.12.1943 по 1945
Старший писарь продотделения интендантского отдела управления тыла 13 армии
Получение воинского звания/чина
Около ?.01.1945
Старший сержант
Работа или профессия
С ?.12.1945 по 1947
Инспектор нерусских школ Шебалинского АНО
Работа или профессия
С ?.03.1949 по ?.07.1952
Директор Сайдысской семилетней школы Майминского аймака
Работа или профессия
С ?.07.1952 по 06.06.1954
Учитель 5-7 классов
Смерть
06.06.1954