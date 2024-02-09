село Верба, село Верба, Рівненська область (на 2018) — Familio

Верба

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Вербовская волость
422. Верба, местечко бывшее владельческое, при реке Икве, дворов 67, жителей 649, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православная, синагога, почтов Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Дубенский уезд, Вербовская волость
местечко Верба

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19840Вербаселоцентр сільської радир-н Дубенськийсільрада Вербська
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