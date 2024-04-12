Чевалкова (Стрелкова) Антонина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалкова (Стрелкова) Антонина Семеновна

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Место рождения

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Стрелков Семен

Мать: не указана

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.

Сын: Чевалков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович

Колово, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ким Таисия/Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Чевалкова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чевалкова Анфиса Сергеевна

Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович

Место жительства
Около 1925
Чергачак, Покровская волость, Бийский уезд
Место жительства
Около 1929
Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Работа или профессия
Около 1932
Усть-Иша, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Счетовод в колхозе "Марал", с. Верх-Иша
Место жительства
Около 1939
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Работа или профессия
Около 1939
Топучая, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Колхозница в с/х артели "1-е мая"
Смерть
1944
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