Чевалкова (Стрелкова) Антонина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Стрелков Семен
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович
Колово, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ким Таисия/Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Чевалкова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чевалкова Анфиса Сергеевна
Отец ребёнка: Чевалков Сергей Иванович
Место жительства
Около 1925
Чергачак, Покровская волость, Бийский уезд
Место жительства
Около 1929
Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Работа или профессия
Около 1932
Усть-Иша, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Счетовод в колхозе "Марал", с. Верх-Иша
Место жительства
Около 1939
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Работа или профессия
Около 1939
Топучая, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Колхозница в с/х артели "1-е мая"
Смерть
1944