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Чевалков Сергей Иванович

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

25.09.1882 ст.

Дата смерти

?.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1882 ст.

Отец: Чевалков Иван Адрианович

Мать: Чевалкова Дарья Матвеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.

Сын: Чевалков Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна

Колово, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ким Таисия/Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Чевалкова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чевалкова Анфиса Сергеевна

Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна

Место жительства
Около 1917
Арбайта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
?.06.1918
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