Чевалков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения25.09.1882 ст.
Дата смерти?.06.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна
Колово, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ким Таисия/Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Чевалкова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чевалкова Анфиса Сергеевна
Мать ребёнка: Чевалкова Антонина Семеновна
Место жительства
Около 1917
Арбайта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
?.06.1918