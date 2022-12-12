село Арбайта, село Арбайта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Арбайта

Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, 2, 3, 4 Алтайские дючины
5Зас. Арбайта8131676340

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Шебалинский район
154507Арбайтасело51°19'с.ш.85°38'в.д.M-45-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Шебалинский муниципальный район, Дъектиекское сельское поселение
84650435106с Арбайтасело
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