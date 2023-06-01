Чевалкова (Василенкова) Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти02.04.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
26.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
13.10.1872 ст.
Дочь: Чевалкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
03.04.1878 ст.
Дочь: Чевалкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
25.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
17.02.1885
Дочь: Чевалкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович
Смерть
02.04.1905 ст.
От чахотки