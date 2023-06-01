Чевалкова (Василенкова) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалкова (Василенкова) Дарья Матвеевна

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Место рождения

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

02.04.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Василенков Матвей Ильич

Мать: Василенкова Евдокия Яковлевна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.04.1871 ст.

Сын: Чевалков Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
13.10.1872 ст.

Дочь: Чевалкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.04.1878 ст.

Дочь: Чевалкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.09.1882 ст.

Сын: Чевалков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: Чевалкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Адрианович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
02.04.1905 ст.
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
От чахотки

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