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Василенков Матвей Ильич

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Место рождения

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Чевалкова Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Яковлевна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Чевалкова Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Яковлевна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Василенков Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Яковлевна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Около 1870
Устюба, Бийский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенкова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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