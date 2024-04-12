Василенков Матвей Ильич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Чевалкова Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Чевалкова Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Василенков Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Яковлевна
Место жительства
Около 1870
Устюба, Бийский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно