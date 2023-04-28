Сажин Иван Симионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Симион Яковлев
Мать: Аксинья Симонова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Сажин Семион Иванов
Мать ребёнка: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Сажин Федор Иванов
Мать ребёнка: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Сажин Данила Иванов
Мать ребёнка: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сажин Федот Иванов
Мать ребёнка: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Сажина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сажина Лукерья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828