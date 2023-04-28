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Сажин Иван Симионов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Симион Яковлев

Мать: Аксинья Симонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сажин Семион Иванов

Мать ребёнка: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Сажин Федор Иванов

Мать ребёнка: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Сажин Данила Иванов

Мать ребёнка: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сажин Федот Иванов

Мать ребёнка: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажина Лукерья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1828
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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