Сажин Семион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажин Семион Иванов

Сажин Семион Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Сажин Иван Симионов

Мать: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Федосья Семенова

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сажин Ананий Семенов

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Сажин Антип Семенов

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Прасковья Семенова

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Елена Семенова

Мать ребёнка: Сажина Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажина Фекла

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1847
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область