Сажин Семион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Сажин Иван Симионов
Мать: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Федосья Семенова
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Сажин Ананий Семенов
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Сажин Антип Семенов
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Прасковья Семенова
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Елена Семенова
Мать ребёнка: Сажина Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сажина Фекла
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847