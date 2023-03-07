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Сажин Федот Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.10.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сажин Иван Симионов

Мать: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Афимья Федотова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Сажин Иуда Федотов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.10.1880 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от водянки
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