Сажин Федот Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти12.10.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сажин Иван Симионов
Мать: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Афимья Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Сажин Иуда Федотов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1880 ст.
Причина смерти: от водянки